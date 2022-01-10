Водитель такси скончался после ДТП в Лысковском районе

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НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин
Водитель такси скончался в медицинском учреждении после ДТП в Лысковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
26 января около 7:10 утра на 501 км автодороги М-7 Москва-Уфа 61-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota, двигаясь по направлению в сторону Нижнего Новгорода, не справилась с управлением, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Renault Logan, двигающимся в сторону Казани.
После этого автомобиль Ford, который двигался за Renault Logan, также совершил с ним столкновение.
47-летний водитель Renault Logan был госпитализирован, но от полученных травм он скончался уже в больнице.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД для установления всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, что ранее движение по трассе М-7 "Волга" в Лысковском районе было перекрыто по причине ДТП с участием двух грузовиков.
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