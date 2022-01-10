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Происшествия

Водитель подразделения "СиАрСиСи Рус" обнаружен мёртвым на территории бытового городка

26 января 2022 19:25  [59] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай, произошедшего в обособленном подразделении "Управление строительством №2 "Москва - Казань" компании ООО "СиАрСиСи Рус".

Согласно информации, ночью 26 января на территории бытового городка компании в селе Кетрось Бутурлинского района водитель был обнаружен без признаков жизни.

Обстоятельства происшествия уточняются, добавили в Трудинспекции.

Проводится расследование, устанавливаются причины несчастного случая.

Напомним, ООО "СиАрСиСи рус" — непрофильная дочка АО "Китайская железнодорожная строительная корпорация" (СRCC). Компания занимается строительством пятого этапа платной автомагистрали "Москва - Казань" на территории Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что начальник службы безопасности ООО "СиАрСиСи Рус" стал виновником ДТП в Нижегородской области.

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Теги:
Бутурлинский район Госинспекция труда
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