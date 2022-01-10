Водитель подразделения "СиАрСиСи Рус" обнаружен мёртвым на территории бытового городка

Фото:
Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай, произошедшего в обособленном подразделении "Управление строительством №2 "Москва - Казань" компании ООО "СиАрСиСи Рус".
Согласно информации, ночью 26 января на территории бытового городка компании в селе Кетрось Бутурлинского района водитель был обнаружен без признаков жизни.
Обстоятельства происшествия уточняются, добавили в Трудинспекции.
Проводится расследование, устанавливаются причины несчастного случая.
Напомним, ООО "СиАрСиСи рус" — непрофильная дочка АО "Китайская железнодорожная строительная корпорация" (СRCC). Компания занимается строительством пятого этапа платной автомагистрали "Москва - Казань" на территории Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что начальник службы безопасности ООО "СиАрСиСи Рус" стал виновником ДТП в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+