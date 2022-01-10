Оперативники УФСБ изъяли около 6,5 кг наркотиков в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба ведомства

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Оперативниками УФСБ по Нижегородской области был пресечён крупнейший межрегиональный канал сбыта наркотических средств. Об этом сообщили в УФСБ по Нижегородской области.

Житель Дзержинска организовал межрегиональный канал сбыта наркотических средств. Он приобретал их на территории Ленинградской области, после чего доставлял на автотранспорте в различные регионы страны для дальнейшей продажи через сеть одного из крупнейших онлайн-наркомагазинов.

Злоумышленник был задержан с поличным сотрудниками УФСБ по Нижегородской области при попытке перевозки наркотических средств на территории региона. Из незаконного оборота было изъято наркотическое средство "мефедрон" массой около 6,5 кг.

Ранее сообщалось, что оперативники УФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Выксе.