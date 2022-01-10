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Бизнес

Туристы скачали терабайты трафика на высоте 2750 метров

27 января 2022 12:46  [35] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Оператор билайн проанализировал активность абонентов на популярных горнолыжных курортах России и выяснил, в каких из них жители больше всего делились своими впечатлениями в социальных сетях*.

Интернет на высоте: с каких горных пиков туристы чаще всего выходили в интернет

Захватывающие виды с горных вершин вдохновляли туристов на высокую активность: абоненты проводили видеостримы, устраивали прямые эфиры во время спусков, публиковали фотографии.

Из "верхних" точек курортов за новогодние праздники больше всего трафика туристы скачали на высоте 2 750 метров – на смотровой площадке в Приэльбрусье (5,25 Тбайт). На горе Абзаково в Башкирии на высоте 847 метров использовали 3,5 Тбайта трафика. Тройку лидеров замыкает вершина горы Зеленая (1 268 метров) ГК "Шерегеш" в Кемеровской области – 2,1 Тбайта.

Не только пики: в каких местах курортов качали больше всего контента

После активного дня на горнолыжных склонах туристы проводили спокойное время на территории комплексов. Например, гости поселка Шерегеш скачали 8 Тбайт трафика, сидя в гостиницах и кафе, где смотрели фильмы онлайн и листали ленты социальных сетей.

Серебро – у горнолыжного курорта "Эльбрус Чегет". На участке горнолыжной трассы от 2 750 метров до 3 050 метров на посадочных площадках и в кабинках подъемников туристы "накачали" 4,4 Тбайта.

Бронза досталась абонентам, отдыхающим в кофейнях, гостиницах и других местах горнолыжного курорта "Абзаково" – там туристы скачали 3,65 Тбайт трафика.

Точки для сэлфи: где больше всего делились впечатлениями

Курорты Красной поляны знамениты на весь мир – каждый турист здесь делает хотя бы одну фотографию. Так, во время прогулок по Горной Олимпийской деревне туристы поделились фото и видео общим весом в 0,8 Тбайт.

Ровно столько же – 0,8 Тбайт отправили и гости "Эльбрус Чегет" в Кабардино-Балкарии. Однако в Приэльбрусье абоненты публиковали прямо с горнолыжной трассы, не отвлекаясь от катания.

В центре горнолыжного курорта "Эльбрус Азау" абоненты, покупая ски-пасы, отдыхая в гостиницах и сидя в кафе, отправили 0,62 Тбайт трафика.

Оператор билайн обеспечил высокоскоростным 4G-интернетом большинство гостиниц, кафе, подъемников, станций канатных дорог и мест общего пользования на горнолыжных курортах в регионах России. Благодаря этому отдых становится еще комфортнее и безопаснее. Сеть базовых станций в горах позволяет использовать мобильный интернет без ограничений. Всего на проанализированных курортах было скачано 103 Тбайта. Общая продолжительность разговора составила более 1 миллиона минут.

"Из года в год отдых на горнолыжных курортах продолжает оставаться одним из любимых у жителей страны. И для нас важно сделать так, чтобы каждый наш абонент мог делиться своими впечатлениями с близкими и был онлайн, даже покоряя склоны гор. Поэтому мы активно строим базовые станции на территории горнолыжных комплексов Центрального региона и зимних курортов по всей России, обеспечивая покрытие мобильным интернетом и сами трассы, и подъемники, и базы отдыха", - сказал технический директор Центрального региона билайн Наиль Галеев.

* В исследование вошли горнолыжные курорты Красной поляны, а также "Шерегеш", "Абзаково", "Эльбрус Азау", "Эльбрус Чегет" и "Завьялиха". Трафик сравнивался в период новогодних каникул с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

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