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Анонсы событий для СМИ на 27 января 2022 года
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Происшествия

"ГазпромТрансгаз Нижний Новгород" оштрафовали за гибель бульдозериста

27 января 2022 13:46  [80] Происшествия

Фото: Daniel Beilinson

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Государственная инспекция труда в Нижегородской области завершила расследование несчастного случая, в результате которого погиб 50-летний машинист бульдозера в ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород".

Напомним, ЧП произошло 5 октября 2021 года на автодороге Лысково-Княгинино.

Согласно информации, около поворота к газораспределительной станции Лыскова бульдозер проводил противопожарную опашку. После завершения работ спецтехнику должны были транспортировать от места работ на грузовике "Урал-Ивеко". Во время погрузки бульдозера на трал тягача, стоящего под наклоном на обочине, трактор опрокинулся с полуприцепа. Машинист, находящийся в этот момент в кабине, погиб на месте происшествия.

Комиссия Гострудинспекции выявила нарушения требований безопасности при эксплуатации транспортных средств.

В частности, выбранное место погрузки не соответствовало требованиям безопасного производства работ. Перед началом движения бульдозер не был закреплён на трейлере винтовыми растяжками в соответствии с транспортной схемой размещения и крепления бульдозера. Машинист бульдозера во время движения трала находился в кабине, что также запрещено правилами техники безопасности.

Вместе с тем, добавили в ведомстве, была отмечена неудовлетворительная организация производства работ: не обеспечен контроль со стороны ответственных должностных лиц за безопасной погрузкой бульдозера на трал.

По результатам расследования несчастного случая ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" привлечено к административной ответственности. Юридическому лицу назначен штраф в размере 125 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородскую коммунальную компанию оштрафовали на 1 млн рублей за гибель двух рабочих в коллекторе.

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Теги:
Госинспекция труда ДТП Штраф
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