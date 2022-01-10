Оперативники нижегородского УФСБ вновь пресекли изготовление поддельных сертификатов о вакцинации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области пресечена преступная деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в преступную группу входила сотрудница ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 30 Советского района", которая в целях личного обогащения вносила в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения недостоверные сведения о проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции "COVID-19" лицами, не прошедшими процедуру вакцинации.

Также установлены пятеро соучастников, занимавшихся поиском клиентов и заполнением сертификатов о якобы проведенных вакцинациях.

Материалы ОРД переданы в СУ СК России по Нижегородской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации").

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия по установлению всех эпизодов и обстоятельств совершенных указанной преступной группой противоправных действий.

Ранее в Нижнем Новгороде уже был установлен факт изготовления фиктивных документов о вакцинации от коронавируса.

Также напомним, что часть тяжело болеющих COVID-19 жителей Нижегородской области имели фиктивные справки о вакцинации.