Часть тяжело болеющих COVID-19 жителей Нижегородской области имели фиктивные справки о вакцинации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В стационарах Нижегородской области встречаются пациенты, которые вакцинировались фиктивно. Об этом рассказал глава регионального министерства здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте.

Нижегородцы, купившие себе справку о прохождении вакцинации и в результате госпитализированные с COVID-19, болеют крайне тяжело, отметил министр здравоохранения.

"Это самое большое в жизни заблуждение - купить сертификат вакцинированного. Вы обманываете только себя", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Он также отметил, что медики, которые содействуют этому, "стреляют в спину" своим коллегам.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали медика, который продавал фиктивные справки о вакцинации от COVID-19. За каждую такую справку подозреваемая брала 1 500 рублей.

Ещё по одному один факту изготовления фиктивных справок о вакцинации в Нижнем Новгороде проходит 39-летняя женщина. Она со своими подельниками продавали справки по 5 000 рублей.

Напомним, что изготовление, продажа и приобретение поддельных сертификатов о вакцинации и иных медицинских документов влечёт уголовную ответственность по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

По данным на 25 октября в Нижегородской области выявлено ещё 769 новых случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки от последствий COVID-19 умерло 42 человека. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет всего 15%.