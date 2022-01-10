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Общество

Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе

27 января 2022 17:12  [30] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко внесла портал Госуслуг и социальную сеть "ВКонтакте" в список социально значимых сайтов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В сообщении отмечается, что социальная сеть "ВКонтакте" соответствует всем требованиям социально значимых сайтов. Там присутствуют официальные аккаунты госорганов, печатных СМИ и телеканалов. Предполагается, что пользователи смогут получать актуальный контент различных источников в удобном формате.

Госуслуги и "ВКонтакте" будут доступными даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальных приложениях.

Согласно информации, ресурс может считаться социально значимым, если там располагается не менее 5 тыс. аккаунтов госорганов и каждый день его посещает больше 5 млн пользователей. Так, во "Вконтакте" действуют 5 тыс. аккаунтов госорганов, а также аккаунты государственных СМИ и общедоступных федеральных каналов (Первый канал, "Россия-1", НТВ, "Пятница!", ТНТ и другие).

"Что касается ВК, то это не только одна из крупнейших отечественных соцсетей, но и "одно окно" для пользователей. Здесь уже размещено более 40 тысяч пабликов органов власти и госучреждений", – прокомментировал решение председатель Комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что на следующем заседании комиссии будет обсуждаться возможность включения в перечень "Одноклассников", а также сайтов органов власти.

Ранее сообщалось, что более 900 нижегородских госпабликов представлено в социальных сетях.

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Теги:
Государственная Дума Госуслуги Социальные сети
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