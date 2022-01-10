Более 900 нижегородских госпабликов представлено в соцсетях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 900 аккаунтов государственных органов власти представлено в Нижегородской области во всех популярных социальных сетях. Об этом сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на руководителя ЦУР Нижегородской области Алексея Ушакова.

Он рассказал, что аудитория региональных госпабликов на данный момент составляет более 800 тыс. человек. В 2021 году специалисты ЦУРа проводили семинары по ведению соцсетей, копирайтингу, работе с комментариями. Обучение прошли 157 сотрудников органов региональной и муниципальной власти, подведомственных учреждений.

"Очевидно, что госпаблики становятся важными социально значимыми ресурсами для населения, в них можно узнать оперативную информацию, задать вопрос, рассказать о своей проблеме напрямую ответственным лицам. Мы продолжим работу по развитию официальных аккаунтов в регионе", - сказал руководитель ЦУР Нижегородской области.

Как сообщил заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев, за 2021 год системы обратной связи (среди них "Госуслуги. Решаем вместе" и "Инцидент Менеджмент") обработали более 10 млн обращений.

"Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во "ВКонтакте" - почти 40 000 пабликов (57%), ещё 14 000 в "Одноклассниках" (20%). В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше. По ситуации на январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков", - отметил Андрей Цепелев.

Также сообщается, что в 2021 году чат-боты региональных администраций появились в 10 пилотных регионах. Наибольшее количество подписчиков набрали Калужская, Омская области, Пермский край, ЯНАО. Используя чат-бота, жители могут задать вопросы через мессенджеры Telegram, Viber, сообщения ВКонтакте и получить официальных ответ от правительства региона в режиме личной переписки в том же мессенджере.

СПРАВКА:

Госпаблики – это страницы и сообщества региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений (больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и т.д.) в основных соцсетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram, Facebook. Они упрощают получение людьми социально важной информации: например, в них можно узнать, какие выплаты положены вашей семье, что делать, если почувствовал симптомы коронавируса, или какой будет график работы детских секций в районном ФОК.