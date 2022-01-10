ВТБ запустил маркетплейс для оформления ОСАГО в мобильном банке Бизнес

Клиенты ВТБ одними из первых смогут купить страховой полис ОСАГО в мобильном приложении банка. Застраховать автомобиль можно за несколько кликов в любой из страховых компаний, представленных на маркетплейсе ВТБ Онлайн, без визита в отделение банка или страховую. Согласно информации, только в этом году услугой воспользуются более 50 тысяч клиентов ВТБ.

Оформить полис ОСАГО на автомобиль можно за 3 минуты в последних версиях мобильного приложения ВТБ Онлайн для iOS и Android, а также в интернет-банке. Сейчас услуга доступна для водителей с правами категории В. Проект реализован в партнерстве со страховым агрегатором EL-Market.

Чтобы застраховать авто, достаточно ввести его номер в маркетплейсе ОСАГО на площадке банка. Остальные данные по автомобилю дополняются автоматически, клиенту необходимо проверить их корректность и указать дату начала страховки. Также требуется внести сведения о водителях, на которых оформляется полис, либо выбрать полис без ограничения по водителям. Затем клиент выбирает лучшее предложение от страховых компаний, представленных на маркетплейсе ВТБ Онлайн, дистанционно оплачивает страховку – и в течение нескольких минут полис ОСАГО поступает на электронную почту.

Клиенты ВТБ смогут также оформить страховку на новые автомобили, не имеющие регистрационных знаков. В этом случае данные об автомобиле необходимо внести в форму вручную.

"В рамках стратегии на цифровизацию продуктов ВТБ одним из первых на рынке предложил клиентам сервис, позволяющий застраховать автогражданскую ответственность в мобильном банке и выбрать услугу предпочтительной страховой компании. Оформление полиса занимает всего несколько минут и не требует дополнительных документов. Мы планируем развивать сервис, увеличить количество партнеров и в дальнейшем предложить упрощенную пролонгацию полисов ОСАГО. Ожидаем, что только в этом году услугой воспользуется более 50 тысяч клиентов", - комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления "Страхование" ВТБ.