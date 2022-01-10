Память Виктора Коноваленко будет увековечена при благоустройстве нижегородского сквера Общество

Виктор Коноваленко. Олимпийские игры-1968. Фото: с сайта km1954.ru

НИА "Нижний Новгород" Максим Дерябин

Жителям Автозаводского района Нижнего Новгорода презентовали концепцию будущего развития территории сквера на проспекте Ильича, благоустройство которого запланировано на 2022 год в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в районной администрации.

"Был запрос на увековечивание памяти двукратного олимпийского чемпиона, многократного Чемпиона мира и Европы, вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Коноваленко. На пересечении с бульваром, носящем имя легендарного автозаводца, мы предложили установить хоккейные ворота с клюшкой вратаря", - рассказала главный специалист компании МБУ "Нижегородгражданпроект" Надежда Дровнина.

Она также сообщила, что на территории сквера (от пересечения с ул.Краснодонцев и до ул.Красноуральская) планируется заменить брусчатку, модернизировать освещение, установить качели.

Напомним, имя Коноваленко в настоящее время носит Дворец спорта на Автозаводе.

Кроме того, имя вратаря горьковского "Торпедо" Виктора Коноваленко нижегородцы внесли в список из девяти имён новых главных героев приволжской столицы.

Ранее сообщалось, что более 1 000 территорий было благоустроено в Нижегородской области за три года по нацпроекту "Жилье и городская среда".