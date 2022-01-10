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Общество

Территорию Володарска расширят в рамках создания масштабного производства кормов для животных

27 января 2022 18:49  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ООО "Володарские корма", входящее в состав Группу компаний "Талина", планирует реализовать в Нижегородской области инвестиционный проект по производству влажных и сухих кормов для кошек и собак. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Данное предприятие расположится на территории опережающего социально-экономического развития в Володарске. По оценкам компании, запланированная мощность производства позволит занять им до 20% российского рынка кормов для домашних животных. Реализация проекта планируется в два этапа, мощность производства – по 50 тыс. тонн каждого вида корма до 2024 года.

"Учитывая объём инвестиций в 10 млрд рублей и то, что планируется создание до 1000 рабочих мест, строительство завода – важный проект для развития ТОСЭР и региона в целом", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Причём это не единственный проект, который группа компаний планирует реализовывать в регионе.

Как рассказал Глеб Никитин, руководство группы компаний "Талина" на встречах с региональным правительством озвучило серьёзные планы по сотрудничеству. Строительство завода на территории ТОСЭР в Володарске – это только одно из потенциальных направлений, которые интересны инвестору. Так, прорабатывается возможность реализации и других проектов, связанных с производством пищевой продукции.

Соглашение о сотрудничестве с инвестором было подписано Минсельхозом Нижегородской области в ходе выставки ##5708643#"Золотая осень – 2021"## в октябре минувшего года.

Замгубернатора Андрей Саносян добавил, что приход в регион крупного и социально ответственного инвестора положительно скажется на качестве жизни многих нижегородцев.

Поскольку данный проект является уникальным по своим масштабам, депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли решение о расширении территории города Володарска.
В частности, в состав районного центра войдут части территорий рабочего поселка Ильиногорск и сельсовета Красная Горка.

Ранее сообщалось, что ООО "Производственная компания "Макс-Групп" также планирует построить на территории ТОСЭР "Володарск" производственный комплекс кормовых добавок. Компания готова вложить в строительство 164 млн рублей. По предварительной оценке, комплекс будет возведён к концу 2022 года.

СПРАВКА:

Группа компаний "Талина" является агропромышленным холдингом полного цикла производства. Холдинг объединяет предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов, индустриальному разведению и откорму свиней, производству и реализации мясоколбасной продукции. Включена в перечень системообразующих предприятий России.

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Теги:
Володарск Инвестиции ТОСЭР
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