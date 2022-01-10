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Общество

Муниципальные центры управления созданы в 12 городах Нижегородской области

27 января 2022 19:07  [117] Общество

В 12 крупных городах Нижегородской области созданы муниципальные центры управления (МЦУ). Они заработали в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Богородске, Выксе, Городце, Кстове, Сарове, Володарске, Павлове и на Бору. Об этом сообщили в Центре управления регионом (ЦУР) Нижегородской области.

Среди основных функций муниципальных центров управления аналитика "обратной связи" с жителями муниципальных образований, мониторинг качества "обратной связи", ускорение решения проблем, а также выявление первопричин их появления.

"Специалисты МЦУ работают с сообщениями пользователей соцсетей и обращениями, поступающими через платформу "обратной связи" "Госуслуги. Решаем вместе". Это, безусловно, поможет оперативнее и качественнее решать проблемы жителей на местах. Создание МЦУ поспособствует цифровизации процессов муниципального управления. Важно, что никаких дополнительных бюджетных средств создание МЦУ не требует, функции грамотно распределены между сотрудниками муниципалитетов, которые и так отвечают за "обратную связь" с жителями", - рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Ранее сообщалось, что ЦУР Нижегородской области обработал более 70 тысяч обращений в соцсетях.

Напомним, информационно-аналитическая система Центр управления регионом" была запущена в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная задача ЦУР обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

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Теги:
ЦУР
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