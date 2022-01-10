Нижегородский лицей №87 получил статус федеральной инновационной площадки Общество

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Нижегородский лицей №87 имени Л.И.Новиковой получил статус федеральной инновационной площадки. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

В частности, в 2022 году лицей №87 вошёл в число 18 образовательных организаций России, получивших статус федеральных инновационных площадок (ФИП), с проектом "Традиционные и цифровые инструменты развития креативности детей и подростков в образовательной организации".

Согласно информации, статус ФИП выводит школу на новый уровень системообразующей образовательной организации, а её наработки масштабируются по всей стране.

"Очень важно, что многие инновационные решения рождаются именно в школе. Те, кто вовлечён в систему общего образования, как никто, знают, какие инструменты действительно важны для её дальнейшего развития, – отметил министр просвещения Сергей Кравцов. – Мы продолжим поддержку деятельности инновационных площадок и ожидаем, что их работа поможет укрепить позиции школьного образования на качественно новом уровне".

Глава города Юрий Шалабаев рассказал, что в лицее №87 разработан и реализуется комплекс программ, основанный на сочетании традиционных и цифровых инструментов развития способностей школьников.

"Программы рассчитаны на детей разных возрастов – от дошкольников до старшеклассников. Образовательные модули помогают развивать абстрактно-логическое мышление и креативное восприятие окружающего мира. Для старшеклассников предусмотрены метапредметные курсы в физико-математическом, химико-биологическом, социально-экономическом, инженерно-техническом и художественном направлениях на базе ВУЗов Нижнего Новгорода", - отметил мэр.

В федеральном конкурсе приняли участие более 160 образовательных организаций. Победителями стали 18 школ из 13 субъектов РФ. В ходе отбора конкурсная комиссия отметила, что заявки носили яркий прикладной характер, позволяя внедрять и использовать методики уже в ближайшие два-три года.

Ранее сообщалось, что лицей №87 получил грант в размере 700 тыс рублей на покупку техники за победу в конкурсе "Бережливая инициатива". Образовательное учреждение победило с проектом с проектом "Оптимизация воспитательного пространства лицея на основе применения бережливых технологий".