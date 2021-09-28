Семь образовательных организаций Нижнего Новгорода получат гранты за победу в конкурсе "Бережливая инициатива" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семь образовательных организаций Нижнего Новгорода получат гранты на покупку техники за победу в конкурсе "Бережливая инициатива". Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.



"Школы и детские сады смогут направить гранты на приобретение компьютерной и копировальной техники, звукового и светового оборудования, оборудования для выставочных зон, мебели, клинингового инвентаря, информационных систем и расходных материалов. Концепция бережливого производства основана на стремлении к минимизации любых потерь и вовлечении в процесс оптимизации каждого сотрудника", – заявил Юрий Шалабаев.

В 2021 году победителями конкурса стали:

МБДОУ "Детский сад № 30 "Зоренька"; МБДОУ "Детский сад № 404 "Ростки"; МАОУ "Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева"; МБОУ "Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой"; МБОУ "Школа № 97"; МБОУ "Лицей № 165 имени 65-летия "ГАЗ"; МБОУ "Школа № 124".

Проекты муниципальных дошкольных образовательных организаций:

– "Оптимизация и систематизация рабочего пространства методической службы с элементами цифровизации" (МБДОУ № 404) – 2 млн рублей;

– "Оптимизация работы младших воспитателей" (МБДОУ № 30) – 500 тыс рублей.

Оба проекта направлены на создание условий для эффективного выполнения операций на рабочем месте сотрудниками образовательной организации.

Проекты муниципальных общеобразовательных организаций:

– "Создание многофункционального культурно-образовательного пространства" (МБОУ Лицей № 165) – 4 млн рублей;

– "Оптимизация деятельности школы на основе создания интерактивного класса с применением бережливых технологий" (МБОУ Школа № 97) – 187 тыс рублей;

– "Оптимизация воспитательного пространства лицея на основе применения бережливых технологий" (МБОУ Лицей № 87) – 700 тыс рублей;

– "Повышение интереса к судостроению у школьников 8-9 классов с целью формирования осознанной мотивации для поступления в инженерный судостроительный ОСК 10 класс" (МАОУ Школа № 79) – 1 499,4 тыс рублей;

– "Школьное радио как эффективное средство внутренней коммуникации школы" (МБОУ Школа № 124) – 281,553 тыс рублей.

СПРАВКА:

В рамках реализации проекта "Эффективный регион" ГК "Росатом" совместно с фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество" организован грантовый конкурс "Бережливая инициатива". Основной целью его проведения является поддержка организаций, реализующих проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства и использования лучших апробированных практик профессионального развития в сфере "Образование".