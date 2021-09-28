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Общество

Семь образовательных организаций Нижнего Новгорода получат гранты за победу в конкурсе "Бережливая инициатива"

03 ноября 2021 14:45  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семь образовательных организаций Нижнего Новгорода получат гранты на покупку техники за победу в конкурсе "Бережливая инициатива". Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Школы и детские сады смогут направить гранты на приобретение компьютерной и копировальной техники, звукового и светового оборудования, оборудования для выставочных зон, мебели, клинингового инвентаря, информационных систем и расходных материалов. Концепция бережливого производства основана на стремлении к минимизации любых потерь и вовлечении в процесс оптимизации каждого сотрудника", – заявил Юрий Шалабаев.

В 2021 году победителями конкурса стали:

  1. МБДОУ "Детский сад № 30 "Зоренька";
  2. МБДОУ "Детский сад № 404 "Ростки";
  3. МАОУ "Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева";
  4. МБОУ "Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой";
  5. МБОУ "Школа № 97";
  6. МБОУ "Лицей № 165 имени 65-летия "ГАЗ";
  7. МБОУ "Школа № 124".

Проекты муниципальных дошкольных образовательных организаций:
– "Оптимизация и систематизация рабочего пространства методической службы с элементами цифровизации" (МБДОУ № 404) – 2 млн рублей;
– "Оптимизация работы младших воспитателей" (МБДОУ № 30) – 500 тыс рублей.
Оба проекта направлены на создание условий для эффективного выполнения операций на рабочем месте сотрудниками образовательной организации.

Проекты муниципальных общеобразовательных организаций:
– "Создание многофункционального культурно-образовательного пространства" (МБОУ Лицей № 165) – 4 млн рублей;
– "Оптимизация деятельности школы на основе создания интерактивного класса с применением бережливых технологий" (МБОУ Школа № 97) – 187 тыс рублей;
– "Оптимизация воспитательного пространства лицея на основе применения бережливых технологий" (МБОУ Лицей № 87) – 700 тыс рублей;
– "Повышение интереса к судостроению у школьников 8-9 классов с целью формирования осознанной мотивации для поступления в инженерный судостроительный ОСК 10 класс" (МАОУ Школа № 79) – 1 499,4 тыс рублей;
– "Школьное радио как эффективное средство внутренней коммуникации школы" (МБОУ Школа № 124) – 281,553 тыс рублей.

СПРАВКА:
В рамках реализации проекта "Эффективный регион" ГК "Росатом" совместно с фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество" организован грантовый конкурс "Бережливая инициатива". Основной целью его проведения является поддержка организаций, реализующих проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства и использования лучших апробированных практик профессионального развития в сфере "Образование".

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Теги:
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