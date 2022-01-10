Более 600 пьяных водителей задержано в Нижегородской области с начала января Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нетрезвые водители стали виновниками 14 ДТП, которые произошли в Нижегородской области с начала января. Об этом сообщили в региональном Минтранспорта со ссылкой на областное управление ГИБДД.

ДТП произошли на дорогах Борского, Выксунского, Павловского, Воротынского, Дивеевского, Пильнинского, Спасского и Уренского районов.

Кроме того, по данным ГИБДД, с начала января 2022 года на дорогах области выявлено 614 нетрезвых водителей, в отношении которых возбуждено 397 административных дел.

В ведомстве напомнили, что сознательные нижегородцы могут сообщать о неадекватных водителях по телефону 112. Поступающая информация вместе с номером автомобиля и местом, где он замечен, передаётся в Госавтоинспекцию. После этого машину проверяет ближайший экипаж ДПС.

Так, с начала года с телефона "112" в управление ГИБДД поступило 168 звонков о неадекватном поведении водителей, в результате отработки информации в отношении 52 водителей составлены протоколы по факту управления транспортом в состоянии опьянения.

Напомним, в дни новогодних каникул - с 1 по 9 января 2022 года - нижегородские госавтоинспекторы задержали 414 нетрезвых водителей.

Напомним, с 1 июля 2021 года в России ужесточили наказание за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в январе этого года вступил в силу закон об уголовной ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения.