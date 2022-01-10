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Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
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Общество

Вакцинные туры в Турцию стали доступны из Нижнего Новгорода

28 января 2022 12:30  [133] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

"Интурист" открывает продажи туров с возможностью прививки Pfizer в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Согласно информации, в стоимость базового "вакцинного" турпакета на две ночи в Стамбуле входит перелет, проживание в отеле выбранной категории на базе завтраков, групповые трансфер аэропорт-отель-аэропорт, трансфер отель-клиника-отель с сопровождением на вакцинацию русскоговорящим гидом для получения первой дозы вакцины BioNTech (Pfizer).

Туры сформированы с вылетами на прямых рейсах в Стамбул из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Краснодара, Минеральных вод.

После первой дозы вакцины Pfizer/Biontech, полученной туристом в Стамбуле, ему выдается справка на английском языке, подтверждающая получение 1 инъекции. Вторую дозу необходимо получить в промежутке от 21 до 90 дней после первой.

Через 15 дней после получения второй дозы у туриста будет готов цифровой сертификат о вакцинации на английском языке, он будет закреплен за HES-кодом и его можно будет скачать через приложение Hayat Eve Sigar.

Сертификат, полученный в Турции, признается в ЕС, а также действителен для получения визы в США.

Ранее сообщалось, что Великобритания отменила карантин для туристов из России.

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Теги:
Авиасообщение Вакцина Туризм
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