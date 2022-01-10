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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
Великобритания отменила карантин для туристов из России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Согласно информации, Великобритания с 11 февраля смягчает правила въезда. В том числе, будет отменен карантин для тех, кто не привит или вакцинирован, например, российскими препаратами.
Главы министерства транспорта Великобритании Грант Шаппс рассказал, что тесты для привитых одобренными в стране вакцинами будут полностью отменены с 4:00 по местному времени 11 февраля 2022 года.
Также анонсированы послабления для невакцинированных или тех, кто привит вакцинами, не сертифицированными ВОЗ. Например, российским "Спутником V". С указанной даты они освобождаются от карантина по прибытию. Из обязательных требований остается тест на COVID-19 перед вылетом и ещё один тест не позже, чем на второй день пребывания в Великобритании.
На данный момент непривитые туристы должны сдать три теста: перед вылетом, а также на второй и восьмой день пребывания.
Напомним, что ранее для российских туристов стал доступен Израиль. Также для посещения открыты Египет, ОАЭ, Австрия, Швейцария.
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