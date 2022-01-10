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Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
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Происшествия

Преподаватель нижегородского техникума заключена под стражу за взятки

28 января 2022 13:25  [39] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Уголовное дело, возбужденное в отношении преподавателя филиала техникума железнодорожного транспорта, рассматривается следователями СК России по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, преподаватель подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия – четыре эпизода).

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 года подозреваемая неоднократно получала от студентов техникума взятки за то, чтобы она без проверки знаний допустила их к сдаче выпускной квалификационной работы.

При этом, отмечают в СУ СК, преподаватель учебного заведения сама предоставляла студентам готовые контрольные и курсовые работы, а также готовые выпускные квалификационные работы.

Всего от четверых студентов она получила взятки на общую сумму 106 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемая заключена под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде профессор вуза был оштрафован за получение 47 взяток.

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Теги:
Взятки Образование Уголовное дело
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