Застройщик получил разрешение на строительство канатной дороги у трамплинов около пл. Сенной Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Министерство строительства Нижегородской области выдало ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" разрешение на возведение пассажирской подвесной канатной дороги у комплекса нижегородских трамплинов. Об этом стало известно из реестра выданных разрешений на строительство 2021, опубликованного на сайте Нижегородского Минстроя.

Согласно информации, канатная дорога является частью регионального тренировочного центра с комплексом трамплинов. Разрешение на строительство объекта было получено 28 декабря прошедшего года.

Территориально она будет размещена на набережной Гребного канала, между парком Победы и Вознесенским Печерским монастырем.

Стоимость строительства подъемника составляет порядка 210 млн рублей. Его финансирование осуществляется из бюджета Нижегородской области.

Также известно, что на подъемнике будут установлены 37 двухместных подвесных кресла.

Ранее сообщалось, что канатный подъемник введут в эксплуатацию во II квартале 2022 года.

Напомним, что нижегородский трамплин К-60 был построен и сдан в эксплуатацию в апреле 2020 года.