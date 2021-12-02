Пассажирский канатный подъемник у нижегородского трамплина введут в эксплуатацию во II квартале 2022 года Спорт

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пассажирский канатный подъемник у нижегородского трамплина планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

После ввода в эксплуатацию он будет передан в управление ГБУ "НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью".

Первое время подъемник будет работать в тестовом режиме.

"Во время тестирования жители Нижегородской области и спортсмены будут пользоваться его услугами на безвозмездной основе. После закупки и установки системы билетирования для организации проезда посетителей, а также после разработки и утверждения тарифов проезд станет платным", - пояснили в министерстве.

Как, в свою очередь, добавили в министерстве строительства региона, работы на подъемнике сейчас находятся на завершающей стадии.

Напомним, он строится к местам старта трамплина К60 и потенциальных - К95 и К125 в границах между парком Победы, Вознесенским Печерским монастырем, площадью Сенной и набережной Гребного канала. Генеральным подрядчиком высутапет ООО "Инвест-Групп", оборудование поставило ООО "Скадо Строй Монтаж". Стоимость строительства подъемника составляет порядка 210 млн рублей. Финансирование работ осуществляется из бюджета Нижегородской области.

Напомним, что нижегородский трамплин К-60 был построен и сдан в эксплуатацию в апреле 2020 года. Строительство длилось чуть более двух лет. Длина трамплина составляет 60 метров. На нем установлена керамическая лыжня разгона импортного производителя. Работа трамплина в Нижнем Новгороде будет круглогодичной.

Планируется построить еще два трамплина К95 и К125. Площадь горы разгона у трамплина К-95 составит 491,85 метров. Он будет пятиэтажный и займет площадь в 3,4 тысячи кв. м. Площадь горы разгона у К-125 составит 668 метров, он запланирован 13-этажный с площадью застройки в 717 кв. метров, но при этом со строительным объемом в 11,8 тысяч кв. м. Ориентировочная стоимость строительства еще двух трамплинов составит около 1,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что длина канатной дороги составит 242 м. Она будет двигаться со скоростью до 1,5 м/с. Ориентировочная пропускная способность - 800 человек в час. Известно, что на подъемнике будут установлены 37 двухместных подвесных кресла. Движение подвесных кресел будет осуществляться на переменной высоте, средняя высота составляет 2-3 м.