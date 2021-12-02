Центр подготовки по адаптивным видам спорта построят в 2023 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Ледовый дворец построят в Нижнем
Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 27 декабря по 9 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
28 декабря 2021 11:49  [128] Пассажирский канатный подъемник у нижегородского трамплина введут в эксплуатацию во II квартале 2022 года
28 декабря 2021 10:00  [127] Нижегородский ХК "Торпедо" уступил "Спартаку"
27 декабря 2021 13:19  [271] Первые за последние 10 лет соревнования прошли на нижегородском трамплине
26 декабря 2021 11:05  [380] Глеб Никитин поздравил ХК «Торпедо» с 75-летием
25 декабря 2021 11:32  [583] Праздничную подсветку в честь юбилея ХК "Торпедо" включат на нижегородской телебашне 26 декабря
24 декабря 2021 18:19  [696] Спортсмены ХК "Торпедо" в честь юбилея клуба сыграют в ретро-форме
24 декабря 2021 15:00  [2367] Каток на Нижегородской ярмарке откроется 25 декабря
23 декабря 2021 17:36  [508] Воркаут-площадку устанавливают на улице Бонч-Бруевича в Приокском районе
23 декабря 2021 15:22  [1589] Машины для заливки льда планируется обновить на трех спортплощадках Нижнего Новгорода
23 декабря 2021 14:52  [502] Фестиваль спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Богородске
Спорт

Пассажирский канатный подъемник у нижегородского трамплина введут в эксплуатацию во II квартале 2022 года

28 декабря 2021 11:49  [128] Спорт

Фото: с сайта ru.depositphotos.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пассажирский канатный подъемник у нижегородского трамплина планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

После ввода в эксплуатацию он будет передан в управление ГБУ "НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью".

Первое время подъемник будет работать в тестовом режиме.

"Во время тестирования жители Нижегородской области и спортсмены будут пользоваться его услугами на безвозмездной основе. После закупки и установки системы билетирования для организации проезда посетителей, а также после разработки и утверждения тарифов проезд станет платным", - пояснили в министерстве.

Как, в свою очередь, добавили в министерстве строительства региона, работы на подъемнике сейчас находятся на завершающей стадии. 

Напомним, он строится к местам старта трамплина К60 и потенциальных - К95 и К125 в границах между парком Победы, Вознесенским Печерским монастырем, площадью Сенной и набережной Гребного канала. Генеральным подрядчиком высутапет ООО "Инвест-Групп", оборудование поставило ООО "Скадо Строй Монтаж".  Стоимость строительства подъемника составляет порядка 210 млн рублей. Финансирование работ осуществляется из бюджета Нижегородской области.

Напомним, что нижегородский трамплин К-60 был построен и сдан в эксплуатацию в апреле 2020 года. Строительство длилось чуть более двух лет. Длина трамплина составляет 60 метров. На нем установлена керамическая лыжня разгона импортного производителя. Работа трамплина в Нижнем Новгороде будет круглогодичной.

Планируется построить еще два трамплина К95 и К125. Площадь горы разгона у трамплина К-95 составит 491,85 метров. Он будет пятиэтажный и займет площадь в 3,4 тысячи кв. м. Площадь горы разгона у К-125 составит 668 метров, он запланирован 13-этажный с площадью застройки в 717 кв. метров, но при этом со строительным объемом в 11,8 тысяч кв. м. Ориентировочная стоимость строительства еще двух трамплинов составит около 1,4 млрд рублей. 

Ранее сообщалось, что длина канатной дороги составит 242 м. Она будет двигаться со скоростью до 1,5 м/с. Ориентировочная пропускная способность - 800 человек в час. Известно, что на подъемнике будут установлены 37 двухместных подвесных кресла. Движение подвесных кресел будет осуществляться на переменной высоте, средняя высота составляет 2-3 м.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лыжный спорт Строительство Трамплинный комплекс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph