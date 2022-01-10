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Общество

Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство нового ледового дворца

28 января 2022 14:11  [109] Общество
Проект ледового дворца

Проект ледового дворца

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" получило разрешение на строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом 13 декабря прошедшего года. Информация об этом размещена в реестре выданных разрешений на строительство, опубликованном на сайте Нижегородского Минстроя.

Согласно информации, комплекс площадью 70 тысяч кв. м будет включать в себя многофункциональную хоккейную площадку с трибунами на 12 тысяч зрителей, малую ледовую арену, универсальный спортивный зал и тренажёрные залы.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде.

Напомним, что ледовый дворец планируется построить на Стрелке рядом со стадионом "Нижний Новгород". Его строительство начнется уже весной 2022 года.

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Теги:
Инвестиции Спорт Строительство
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