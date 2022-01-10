Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде Спорт

Проект Ледового Дворца Фото: с сайта ХК "Торпедо" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В ближайшие три года Нижегородская область получит 5 млрд рублей на строительство Универсального спортивного комплекса с искусственным льдом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно информации, размещённой на сайте правительства РФ, комплекс площадью 70 тыс. кв. м будет включать в себя многофункциональную хоккейную площадку с трибунами на 12 тысяч зрителей, малую ледовую арену, универсальный спортивный зал и тренажёрные залы.

На построенной Ледовой арене будут проходить всероссийские и международные соревнования. Спортивный комплекс будет использоваться, в том числе, для занятий местных спортивных команд,

Как отмечается в сообщении правительства, всего на создание арены потребуется почти 11 млрд рублей. Также пля его строительства будут привлечены средства инвесторов.

Завершить строительство планируется в 2024 году.

Напомним, строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде начнётся уже в текущем 2022 году. По предварительным данным, в 2022 и 2023 регион получит по 2 млрд рублей, в 2024 - 1 млрд рублей.

Напомним, что Ледовый дворец планируется построить на Стрелке рядом со стадионом "Нижний Новгород".

Проект прошел экспертизу зимой 2020 года. Стоимость строительства объекта оценивалась в 10,9 млрд рублей. В 2020 году город получил субсидию из федерального бюджета в размере 500 млн рублей. Однако, в последствии, она была отозвана из-за отсутствия заключенного контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

Ранее в региональном минспорта сообщали, что строительство дворца будет осуществляться по государственно-частному партнёрству. Затем правительство региона прорабатывало вопрос по поиску концессионера для возведения и дальнейшей эксплуатации объекта.