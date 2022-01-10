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Общество

Число самозанятых в Нижегородской области превысило 71 тысячу человек

28 января 2022 15:25  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Число самозанятых в Нижегородской области за 2021 год увеличилось более чем в 2,4 раза. Об этом сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области.

Так, в ещё начале 2021 года самозанятых в регионе насчитывалось 29,7 тысячи. В настоящее время количество налогоплательщиков данной категории уже превысило 71 тысячу человек.

Напомним, что наш регион является пилотным, где налог на профессиональный доход (НПД) введён с 1 января 2020 года.

Статус самозанятого можно получить, всего лишь зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог", или в специальном разделе на сайте ФНС России. Кроме того, регистрация возможна через банки или портал госуслуг.

При этом, самозанятые могут не представлять в налоговые органы отчёты и декларации, так как весь учёт доходов ведётся непосредственно в мобильном приложении. Кроме того, нет необходимости приобретать контрольно-кассовую технику, поскольку приложение позволяет формировать чеки и рассчитывать сумму налога к уплате.

По данным региональной ФНС, сумма налога, уплаченного в бюджет самозанятыми в 2021 году, составила 486,5 млн рублей.

В мобильном приложении также есть возможность сформировать справку о доходах, которой официально подтвердить доход самозанятого, например, при оформлении кредита или ипотеки.

Чаще всего самозанятые трудятся в автоперевозках, а также в ремонтно-строительной сфере и в области информационных услуг. Как пояснили в ведомстве, получение статуса самозанятого - это возможность для гражданина легально работать на себя.

Напомним, в качестве самозанятых могут зарегистрироваться жители региона, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области, при условии, что у них нет наёмных сотрудников и их доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Налоговые отчисления для них составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% - при работе с юридическими лицами и ИП. Также они могут выбрать, производить отчисления в пенсионный фонд или нет.

Также нижегородские самозанятые получить льготные микрозаймы на сумму до 500 тысяч рублей под 2,75% годовых на срок до двух лет. Данная программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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Теги:
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