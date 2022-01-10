Глеб Никитин: "Открытие центра амбулаторной онкологической помощи в Выксе – важное событие для всего региона" Общество

В городе Выкса Нижегородской области 28 января состоялось торжественное открытие центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что такие центры создаются в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"В любых условиях, даже сегодня, когда все усилия нашего здравоохранения мобилизованы для борьбы с пандемией, диагностика и лечение онкологических заболеваний остаются в числе приоритетов. Огромную роль здесь играют центры амбулаторной онкологической помощи, ведь именно в них врачи могут диагностировать онкозаболевание на ранних этапах, а значит спасти жизнь", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что в 2020 году в регионе в рамках нацпроекта открылось четыре ЦАОП, закуплено 114 единиц высокотехнологичного оборудования. В 2021 году был открыт центр амбулаторной онкологической помощи на базе Кстовской центральной районной больницы, теперь еще один появился в Выксе.

"Подобные центры уже доказали свою эффективность. Они оснащаются высокотехнологичным медоборудованиям, и качество помощи здесь высокое. Поэтому открытие центра амбулаторной онкологической помощи в Выксе – важное событие для всего региона", - добавил Глеб Никитин.

Так, ЦАОП при Выксунской ЦРБ оснащен маммографом, УЗИ-аппаратом экспертного класса, видеоэндоскопическим комплексом. На базе центра функционирует дневной стационар для выполнения химиотерапии. Работа в ЦАОП организована в две смены: ведется прием врачей-онкологов и докторов ультразвуковой диагностики.

Центр начал действовать в тестовом режиме в конце декабря 2021 года, а торжественное открытие состоялось в рамках визита в Выксу представителей Всероссийской акции "Онкопатруль". В церемонии приняли участие директор медицинского радиологического научного центра им А.Ф.Цыба - филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Российской академии наук Сергей Иванов, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Светлана Белозерова, глава МСУ г.о.г. Выкса Владимир Кочетков.

Всероссийская акция "Онкопатруль" проводится ежегодно в канун Всемирного дня борьбы с онкозаболеваниями, 4 февраля, и направлена на профилактику онкологических заболеваний и формирование онконастороженности у граждан и у врачей. Ее особенность в том, что специалисты-онкологи федерального центра совместно с коллегами из регионов проводят скрининг по программе мужского и женского здоровья среди сотрудников крупнейших градообразующих предприятий в субъектах России.

В Нижегородской области участниками "Онкопатруля" стали два ведущих предприятия - Выксунский металлургический завод АО "Объединенная металлургическая компания" и Горьковский автомобильный завод "Группы ГАЗ". Всего проверку на рак пройдет более 500 человек.

"Программа обследования предусматривает профилактические осмотры у гинеколога, маммолога, дерматолога, уролога, торакального и абдоминального хирурга, а также различные исследования для мужчин и женщин, анализ содержимого кишечника на скрытую кровь, УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза. В случае выявления подозрений на злокачественное образование пациенты будут направляться в Нижегородский областной клинический онкологический диспансер для дополнительного обследования", - рассказали организаторы акции.