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Общество

Всероссийская акция "Онкопатруль" пройдёт в Нижегородской области в январе-феврале

21 января 2022 12:35  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Всероссийская акция "Онкопатруль" пройдёт в Нижегородской области с 28 января по 2 февраля. Проект организован силами федерального центра по онкологии и радиологии - ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России.

Как рассказали организаторы, акция направлена на профилактику онкозаболеваний. Кроме того, целью проекта является формирование онконастороженности у граждан и врачей - то есть готовности увидеть в каждом из симптомов болезни указание на возникший или прогрессирующий рак.

В рамках акции специалисты-онкологи федерального центра совместно с коллегами из регионов проводят скрининг по программе мужского и женского здоровья среди сотрудников крупнейших градообразующих предприятий в России. Кроме того, в неё включено также проведение просветительских лекций и семинаров для студентов и преподавателей образовательных вузов, врачей первичного звена, а также мастер-классов и показательных операций для специалистов.

В Нижегородской области участниками "Онкопатруля" станут Выксунский металлургический завод и Горьковский автомобильный завод. Всего профилактические осмотры пройдёт более 500 человек. В случае выявления подозрений на злокачественное образование и с целью дообследования пациенты будут направляться в Нижегородский областной клинический онкодиспансер.

Календарь мероприятий на территории Нижегородской области можно изучить по ссылке.

Ранее сообщалось, что порядка 100 тысяч жителей Нижегородской области в настоящее время наблюдаются у онколога. Так, в прошлом году было диагностировано более 14 тысяч новых случаев (среди них около 80 - онкология у детей). Тем не менее, фактов заболевания выявлено на 1 500 меньше, чем в 2019 году.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Онкодиспансер
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