Нижегородские малоимущие семьи получат льготу для школьников в группе продленного дня

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
Льготы для школьников в группах продленного дня введут в Нижнем Новгороде для некоторых категорий семей.
Глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем аккаунте Instagram, что услуга по уходу и присмотру за ребенком в продленке станет бесплатной для малоимущих, а также семей с детьми-инвалидами.
Также льготу получат многодетные семьи, пострадавшие от пожара, и находящиеся в социально опасном положении. Департаменту образования нижегородской мэрии уже дано поручение проработать данный вопрос.
Напомним, что размер нижегородских городских стипендий будет увеличен.
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