Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
30 января 2022 09:50  [66] Нижегородские малоимущие семьи получат льготу для школьников в группе продленного дня
29 января 2022 13:53  [743] Возможность подключить газ в своих домах получили жители 73 населенных пунктов Нижегородской области в 2021 году
29 января 2022 12:50  [487] Посетители зоопарка "Лимпопо" Нижнего Новгорода выберут имя для тигрят
29 января 2022 12:02  [390] Бешеную лису выявили в Павлове Нижегородской области
28 января 2022 19:48  [593] Глеб Никитин: "Открытие центра амбулаторной онкологической помощи в Выксе – важное событие для всего региона"
28 января 2022 18:35  [481] Олег Лавричев: "Работа по содержанию благоустроенных пространств в зимних условиях налажена должным образом"
28 января 2022 18:25  [1066] Новый медицинский центр построят в Автозаводском районе
28 января 2022 18:12  [539] Глеб Никитин поручил усилить работу по сохранению и восстановлению исторической среды в Нижегородской области
28 января 2022 17:35  [362] Новые квартиры получили 12 семей из Володарска в рамках нацпроекта
28 января 2022 17:13  [3654] Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности"
Общество

Нижегородские малоимущие семьи получат льготу для школьников в группе продленного дня

30 января 2022 09:50  [66] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Льготы для школьников в группах продленного дня введут в Нижнем Новгороде для некоторых категорий семей.

Глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем аккаунте Instagram, что услуга по уходу и присмотру за ребенком в продленке станет бесплатной для малоимущих, а также семей с детьми-инвалидами.

Также льготу получат многодетные семьи, пострадавшие от пожара, и находящиеся в социально опасном положении. Департаменту образования нижегородской мэрии уже дано поручение проработать данный вопрос.

Напомним, что размер нижегородских городских стипендий будет увеличен.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph