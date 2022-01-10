Нижегородские малоимущие семьи получат льготу для школьников в группе продленного дня Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Льготы для школьников в группах продленного дня введут в Нижнем Новгороде для некоторых категорий семей.

Глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем аккаунте Instagram, что услуга по уходу и присмотру за ребенком в продленке станет бесплатной для малоимущих, а также семей с детьми-инвалидами.

Также льготу получат многодетные семьи, пострадавшие от пожара, и находящиеся в социально опасном положении. Департаменту образования нижегородской мэрии уже дано поручение проработать данный вопрос.

Напомним, что размер нижегородских городских стипендий будет увеличен.