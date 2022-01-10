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Экономика

Пятый мост через Оку начнут строить в Нижнем Новгороде в 2022 году

30 января 2022 15:04  [810] Экономика

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Строительство пятого моста через Оку планируется начать в Нижнем Новгороде уже в 2022 году.

Как рассказал в интервью телекомпании "Волга" заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, осенью прошлого года был заключен государственный контракт на разработку проектной документации.

По словам замглавы региона, новый мост в перспективе позволит разгрузить дублёр проспекта Гагарина и Мызинский мост.

Напомним, что проект дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу.

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