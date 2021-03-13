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Общество

Проект дублера пр. Гагарина прошел госэкспертизу

16 марта 2021 09:30  [253] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Проект дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу. Об этом "НИА-Нижний Новгород" сообщили в главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД).

По словам собеседника агентства, источник финансирования строительства новой дороги еще не определен. При этом ранее сообщалось, что в качестве варианта финансирования строительства дублера Гагарина рассматривался выпуск инфраструктурных облигаций.

Дублер Гагарина входит в перечень объектов комплексного развития новых территорий Нижнего Новгорода. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок.

Согласно схеме, дублер Гагарина предусматривает четыре очереди с мостовым переходом.

Напомним, что стоимость строительства дублера проспекта Гагарина составит 47 млрд рублей.

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Теги:
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