Проект дублера пр. Гагарина прошел госэкспертизу

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Проект дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу. Об этом "НИА-Нижний Новгород" сообщили в главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД).
По словам собеседника агентства, источник финансирования строительства новой дороги еще не определен. При этом ранее сообщалось, что в качестве варианта финансирования строительства дублера Гагарина рассматривался выпуск инфраструктурных облигаций.
Дублер Гагарина входит в перечень объектов комплексного развития новых территорий Нижнего Новгорода. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок.
Согласно схеме, дублер Гагарина предусматривает четыре очереди с мостовым переходом.
Напомним, что стоимость строительства дублера проспекта Гагарина составит 47 млрд рублей.
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