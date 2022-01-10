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Общество

QR-коды потребуются для посетителей банкетов и корпоративов в Нижегородской области

31 января 2022 11:57  [135] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Банкеты, корпоративы, анимационные мероприятия и мастер-классы в нижегородских кафе и ресторанах разрешены при наличии у посетителей QR-кодов. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил при ответе на вопросы подписчиков в Instagram.

В частности, подписчик главы региона спросил, что входит в понятие "вечеринка" и можно ли проводить в ресторанах свадьбы и юбилеи до 23:00, если все гости с QR-кодами.

Глеб Никитин ответил, что если доступ в организацию общепита осуществляется по QR-коду, то действует только запрет на танцевальные вечеринки и караоке. При этом запрет в данном случае не распространяется на корпоративы, банкеты, анимационные мероприятия, мастер-классы, но они должны проходить с соблюдением всех мер.

Напомним, что в соответствии с изменениями в указ "О введении режима повышенной готовности" с 28 января установлен полный запрет на проведение танцевальных вечеринок, караоке в организациях общепита, даже если эти организации работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам.

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Теги:
Коронавирус Рестораны
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