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Общество

Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности"

28 января 2022 17:13  [541] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых.

Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00, за исключением работы на вынос и доставку. Данная норма не распространяется на организации общепита, которые работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам.

Установлен полный запрет на проведение танцевальных вечеринок, караоке в организациях общепита, даже если эти организации работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам.

Продлён до 31 марта 2022 года срок самоизоляции для беременных и срок, на который работодатели должны отправить на дистанционный режим не менее 30% сотрудников.

Также в случае направления на карантин учащихся 9-11-х классов директорам школ необходимо обеспечивать непрерывность их образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Посещение ТЦ, организаций культуры и массовых мероприятий возможно при предъявлении на цифровом устройстве QR-кода с портала госуслуг, подтверждающего наличие отрицательного ПЦР-теста.

Срок режима изоляции для иностранных граждан, прибывающих в Нижегородскую область в рабочих целях, сокращён с 14 дней до 7 дней.
региональному Минздраву в условиях роста заболеваемости предоставить предложения об обеспечении бесперебойной работы поликлиник в пиковый период.

"В Нижегородской области, как и в целом в стране, складывается достаточно непростая обстановка с заболеваемостью. В связи с этим срок действия некоторых положений указа продлевается, а какие-то требования добавляются. Все ограничения уже действовали ранее, необходимости в новых радикальных мерах на сегодняшний день нет. Сейчас всем нам важно соблюдать действующие коронавирусные ограничения, беречь свое здоровье и окружающих. От этого будет зависеть развитие эпидемиологической ситуации. Даже несмотря на стабилизацию с заболеваемостью в предыдущие месяцы, в Нижегородской области большинство санитарно-эпидемиологических мер сохранено. Это связано с новой пятой волной заболевания", - прокомментировал изменения в указ Глеб Никитин.

Напомним, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 1595 случаев заболевания коронавирусом в Нижегородской области.

Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

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Теги:
Глеб Никитин Коронавирус
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