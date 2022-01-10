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Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
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Происшествия

Рабочий погиб на стройке в Кстовском районе

31 января 2022 12:11  [114] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Кстовский Следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области организовал доследственную проверку по факту гибели 44-летнего строительного рабочего. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, днём 29 января при строительстве производственно-складских помещений мебельной фабрики в посёлке Садовский произошло падение плиты перекрытия второго этажа. Конструкция упала на мужчину, он скончался на месте.

Согласно информации, погибший являлся сотрудником подрядной организации, выполняющей строительные работы на данном объекте.

Как уточнили в СУ СК, с целью установления причин смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи изымают необходимую техническую документацию, опрашивают очевидцев, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Впоследствии будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при производстве строительных работ.

Ранее сообщалось, что доследственная проверка по факту гибели двух мужчин проводится в Павловском районе.

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Теги:
Кстовский район Следственное управление
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