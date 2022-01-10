Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство фуникулера в Кремле Общество

Проект фуникулера Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на возведение фуникулера в Нижегородском Кремле. Об этом стало известно из реестра выданных разрешений на строительство 2021, опубликованного на сайте нижегородского минстроя.

Разрешение было подписано 23 декабря прошедшего года.

Согласно документации, длина пути по склону составит 113 метров. Фуникулер будет двигаться со скоростью 2 м/с и преодолевать весь путь в одну сторону за 66,94 секунд. Планируется, что он будет совершать 16 циклов (туда-обратно). Ориентировочная пропускная способность в одном направлении - 640 человек в час.

Ранее сообщалось, что фуникулер в Кремле достроят к лету 2022 года.