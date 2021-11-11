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Общество

Фуникулер в Кремле в Нижнем Новгороде достроят к лету 2022 года

23 ноября 2021 09:22  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фуникулер в Кремле в Нижнем Новгороде достроят к лету 2022 года. Об этом стало известно на заседании комиссии Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам 22 ноября.

Согласно озвученной на заседании информации, предложено выделить субсидию для ГП НО "ДиРОН" (компания, которая занимается строительством фуникулера - прим. редакции) в размере 188 млн рублей.

Отмечается, что эта сумма пойдет на увеличение уставного фонда организации. При этом, как пишет ИА "Время Н", изначально на возведение фуникулера требовалось 925 млн рублей, но в процессе строительства стоимость работ увеличилась на 30% и в настоящее время составляет 1,264 млрд рублей.

Депутаты заслушали эту информацию и примут окончательное решение на заседании Законодательного собрания, которое состоится 24 ноября.

В настоящее время работы по укреплению склонов завершены: установлены сваи и подпорные стены. Укрепление фундамента стены и Часовой и Северной башен находится на завершающей стадии. Ведутся работы по верхней и нижней станции.

Напомним, ГП НО "ДиРОН" собирался построить фуникулер в Нижегородском кремле к августу 2021 года.

Фуникулер будет двигаться со скоростью 2 м/с и преодолевать весь путь в одну сторону за 66,94 секунд. Он будет совершать 16 циклов (туда-обратно). Ориентировочная пропускная способность в одном направлении - 640 человек в час. Длина пути по склону составит 113 метров.

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Теги:
Кремль фуникулер
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