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Общество

Синоптики: "Московского снегопада в Нижегородской области не ожидается"

31 января 2022 16:20  [25] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики: "Московского снегопада в Нижегородской области не ожидается". Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольгу Мокееву.

"Московский снегопад? Мы пока не ждем таких снегопадов; в Нижегородской области прогнозируется небольшой и умеренный снег, поскольку через нас проходят атмосферные фронты", - сказала она.

Между тем, в Москву пришел циклон "Надя", который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток принесет в столицу 25% месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что похолодание до -18° ожидается в Нижегородской области к концу недели.

Во второй половине недели ожидается переменная облачность, почти полное отсутствие осадков.

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