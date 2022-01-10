Фото:
Синоптики: "Московского снегопада в Нижегородской области не ожидается". Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольгу Мокееву.
"Московский снегопад? Мы пока не ждем таких снегопадов; в Нижегородской области прогнозируется небольшой и умеренный снег, поскольку через нас проходят атмосферные фронты", - сказала она.
Между тем, в Москву пришел циклон "Надя", который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток принесет в столицу 25% месячной нормы осадков.
Ранее сообщалось, что похолодание до -18° ожидается в Нижегородской области к концу недели.
Во второй половине недели ожидается переменная облачность, почти полное отсутствие осадков.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+