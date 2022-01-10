Нижегородцы в период пандемии стали чаще пользоваться общественным транспортом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Системой оплаты "Ситикард" зарегистрировано 263 млн поездок в общественном транспорте Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщается на сайте системы.

Отмечается, что это максимальный показатель за всё время работы системы. Количество зарегистрированных поездок в 2021 году составило на 20 млн больше "доковидного" 2019 года.

Согласно информации, чаще всего для оплаты проезда жители области используют транспортные карты. Всего доля безналичных платежей в транспорте составляет более 82%, а в нижегородском метро доходит до 90%.

Ранее сообщалось, что нижегородский Минтранс усилил проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

Также напомним, что нижегородских перевозчиков оштрафовали на 1 млн рублей за нарушения масочного режима.