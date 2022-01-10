В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 1 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
31 января 2022 17:55  [2] Нижегородцы в период пандемии стали чаще пользоваться общественным транспортом
31 января 2022 17:44  [18] Около тысячи предложений учтено при корректировке новой транспортной системы Нижегородской агломерации
31 января 2022 17:16  [75] Свыше 36 тысяч вызовов за неделю поступило в службу "112" в Нижегородской области
31 января 2022 16:28  [106] Абонентам Нижегородского водоканала списано более 6,5 млн рублей пеней
31 января 2022 16:20  [129] Синоптики: "Московского снегопада в Нижегородской области не ожидается"
31 января 2022 15:30  [392] Еще 20 платных парковок заработали в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня
31 января 2022 13:58  [200] Проектирование маршрута электричек в Кстово из Нижнего Новгорода начнется в этом году
31 января 2022 13:38  [482] Нижегородские поликлиники перешли практически на круглосуточный режим работы
31 января 2022 13:31  [164] Парк "Швейцария" возглавил рейтинг самых популярных Instagram-мест в Нижнем Новгороде
31 января 2022 13:10  [327] Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство фуникулера в Кремле
Общество

Нижегородцы в период пандемии стали чаще пользоваться общественным транспортом

31 января 2022 17:55  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Системой оплаты "Ситикард" зарегистрировано 263 млн поездок в общественном транспорте Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщается на сайте системы.

Отмечается, что это максимальный показатель за всё время работы системы. Количество зарегистрированных поездок в 2021 году составило на 20 млн больше "доковидного" 2019 года.

Согласно информации, чаще всего для оплаты проезда жители области используют транспортные карты. Всего доля безналичных платежей в транспорте составляет более 82%, а в нижегородском метро доходит до 90%.

Ранее сообщалось, что нижегородский Минтранс усилил проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

Также напомним, что нижегородских перевозчиков оштрафовали на 1 млн рублей за нарушения масочного режима.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
20 января 2022 16:52  [743] Нижегородских перевозчиков оштрафовали на 1 млн рублей за нарушения масочного режима
01 октября 2021 17:38  [725] Нижегородский Минтранс усиливает проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph