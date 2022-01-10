Стоимость питания в школах Нижнего Новгорода вырастет на 20% Общество

Фото: МП "ЕЦМЗ"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В нижегородских школах изменится стоимость питания. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Согласно информации, цена завтрака увеличится с 66 до 80 рублей, обеда - с 80 до 96 рублей, полдника - с 30 до 37 рублей.

В городской администрации подчеркнули, что стоимость школьного питания не менялась с 2017 года.

Изменения обусловлены как ростом стоимости продуктовой корзины, так и новыми СанПиН, которые требуют увеличения размеров порций мясных блюд в среднем на 10-15%.

В школьных столовых на сегодняшний день получают питание 104 482 ребёнка, причём почти 70 тысяч – бесплатно, за счёт областного бюджета: это 64 126 учащихся начальной школы и 5 574 льготника в среднем и старшем звеньях.

Ранее сообщалось, что льготы для школьников в группах продлённого дня введут в Нижнем Новгороде для некоторых категорий семей.