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Общество

Дизайнер привлечен к ответственности за нанесение надписи на фасаде здания в Нижнем Новгороде

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Кадр с оперативного видео

Кадр с оперативного видео

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сотрудники полиции пресекли факт нанесения граффити на здании в центре Нижнего Новгорода и предупредили совершение аналогичного правонарушения тремя несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в результате мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нанесения гражданами граффити на стены зданий, 30 января около 19:00 у дома №120 по ул. Белинского сотрудники полиции заметили молодого человека, наносившего аэрозольной краской из баллончика надпись на фасад дома.

Полицейские сопроводили 23-летнего правонарушителя в отдел полиции для проведения профилактической работы.

Выяснилось, что молодой человек работает дизайнером, и в тот день помогал своей знакомой оформить комнату с использованием аэрозольной краски, а когда возвращался домой, решил нанести свой никнейм на фасад.

Полицейские объяснили художнику, что его действия являются административным правонарушением. В ходе профилактической беседы он раскаялся в содеянном. Кроме того, дизайнер сам закрасил нанесённую им надпись.

Напомним, что за совершение подобного правонарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции пресечена попытка совершения аналогичного правонарушения тремя подростками.

30 января около 17:30 в подземном переходе на улице Б. Покровская полицейскими были замечены трое подростков, в возрасте от 14 до 15 лет, один из которых намеревался нанести маркером для теггинга надпись на стену перехода.

Молодых людей доставили в отдел полиции, также были приглашены и их родители. В присутствии законных представителей была проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения противоправных действий.

Ранее сообщалось, что Нижегородский район очистят от несанкционированных граффити и рекламных объявлений

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Теги:
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