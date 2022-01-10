Дизайнер привлечен к ответственности за нанесение надписи на фасаде здания в Нижнем Новгороде

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Сотрудники полиции пресекли факт нанесения граффити на здании в центре Нижнего Новгорода и предупредили совершение аналогичного правонарушения тремя несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в результате мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нанесения гражданами граффити на стены зданий, 30 января около 19:00 у дома №120 по ул. Белинского сотрудники полиции заметили молодого человека, наносившего аэрозольной краской из баллончика надпись на фасад дома.
Полицейские сопроводили 23-летнего правонарушителя в отдел полиции для проведения профилактической работы.
Выяснилось, что молодой человек работает дизайнером, и в тот день помогал своей знакомой оформить комнату с использованием аэрозольной краски, а когда возвращался домой, решил нанести свой никнейм на фасад.
Полицейские объяснили художнику, что его действия являются административным правонарушением. В ходе профилактической беседы он раскаялся в содеянном. Кроме того, дизайнер сам закрасил нанесённую им надпись.
Напомним, что за совершение подобного правонарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей.
Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции пресечена попытка совершения аналогичного правонарушения тремя подростками.
30 января около 17:30 в подземном переходе на улице Б. Покровская полицейскими были замечены трое подростков, в возрасте от 14 до 15 лет, один из которых намеревался нанести маркером для теггинга надпись на стену перехода.
Молодых людей доставили в отдел полиции, также были приглашены и их родители. В присутствии законных представителей была проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения противоправных действий.
Ранее сообщалось, что Нижегородский район очистят от несанкционированных граффити и рекламных объявлений
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