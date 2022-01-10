Парковку транспорта запретят на улицах Героя Попова и Баумана в Нижнем Новгороде Общество

Схема транспортных ограничений Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Ленинском районе Нижнего Новгорода с 22 февраля планируется ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участках улиц Героя Попова и Баумана. Об этом сообщили в городском дептрансе.

В частности, запрет будет действовать на правую сторону по ходу движения транспорта от улицы Новикова-Прибоя до улицы Памирской.

Как пояснили в департаменте, данные изменения вводятся по многочисленным обращениям граждан. Припаркованные вдоль дороги автомобили значительно заужают проезжую часть и создают проблемы для движения транспорта.

Ранее сообщалось, что перед въездом на Мызинский мост, на улице Героя Попова, введено одностороннее движение.

Напомним, запрет на парковку автомобилей на улицах центра Нижнего Новгорода продлён до 15 марта.