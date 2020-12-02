Одностороннее движение вводят около Мызинского моста с 18 января Общество

Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Одностороннее движение вводят перед въездом на Мызинский мост, на улице Героя Попова. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.

Напомним, ограничения планировалось ввести с 30 декабря, но потом их перенесли на 18 января.

По решению департамента транспорта с 18 января двигаться на улице Героя Попова, на участке от ул. Суздальской до ул. Новикова-Прибоя, будет разрешено только со стороны Ленинского района. Также, в связи с этим, в районе Карповской церкви перенесут остановку.

Изменение схемы движения принято в целях увеличения пропускной способности дороги при выезде на улицу Новикова-Прибоя, что позволит разгрузить улицу Попова, которая используется водителями в качестве дублера проспекта Ленина. На перекрестке водители смогу беспрепятственно двигаться во всех направлениях, так как не будет прямого встречного потока транспорта. Благодаря изменению схемы движения, проезжать этот участок станет безопаснее.

Автомобилистам, планирующим движения по улице Попова со стороны Автозаводского района, необходимо помнить, что на перекресте с улицей Новикова-Прибоя можно будет только повернуть налево в сторону проспекта Ленина или направо на Мызинский мост. Для того чтобы продолжить путь по улице Попова, необходимо заблаговременно уходить на улицу Суздальскую. Также будет необходимо заранее поворачивать направо на ул. Суздальскую транспортным средствам, двигающимся к перекрестку со стороны Мызинского моста.

Кроме того, с конца декабря в городе ввели одностороннее движение на придомовом проезде около дома №231 ул. Ванеева.