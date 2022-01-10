Предприятия-лидеры по производству молока в 2021 году определены в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предприятия-лидеры по производству молока в 2021 году определены в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

Согласно информации, на поддержку животноводства в регионе в минувшем году было направлено 1,8 млрд рублей.

"Молочное животноводство в регионе продолжает развиваться – растут объема производства продукции. Наши сельхозпроизводители работают над повышением продуктивности дойного стада путем применения селекционных достижений, совершенствования систем кормления и содержания животных, а также внедрения инновационных технологий", - сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Он напомнил, что сельхозорганизации и фермерские хозяйства в 2021 году произвели 583,5 тысяч тонн молока, что на 9,5 тыс. тонн больше, чем в 2020-м. С учетом личных подсобных хозяйств произведено 648 тысяч тонн молока, что на 6,4 тысяч тонн больше, чем в 2020-м.

Наилучшие результаты по объемам производства молока в 2021 году показали:

ОАО "Тепелево" (Дальнеконстантиновский район) – 18 тыс. тонн;

ООО "Бутурлинское зерно" (Бутурлинский район) – 17,4 тыс. тонн;

СПК "Дубенский" (Вадский район) – 15,6 тыс. тонн;

ООО СПК "Ждановский" (Кстовский район) – 15,3 тыс. тонн;

СПК "Березники" (Гагинский район) – 11,9 тыс. тонн;

ООО "Агрофирма "Заря" (Богородский район) – 11,7 тыс. тонн;

ООО "Им. Горького" (Уренский район) – 10,6 тыс. тонн;

ООО Племзавод "Пушкинское" (Большеболдинский район) – 10,2 тыс. тонн;

АО "АПК Мир" (Ковернинский район) – 9 тыс. тонн;

ООО Агрофирма "Мяском" (Лысковский район) – 8,9 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что производство молока выросло в Нижегородской области в 2021 году.

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов пояснил, что объёмы производства молока растут благодаря увеличению продуктивности молочного стада. Так, по итогам 2021 года средний надой от одной коровы составил 6885 кг, что почти на 250 кг превысило уровень 2020-го.