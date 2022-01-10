Производство молока выросло в Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сельхозорганизации и фермерские хозяйства Нижегородской области в 2021 году произвели 583,5 тысячи тонн молока, что на 9,5 тысячи тонн больше, чем в 2020-м. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он отметил, что молочная отрасль в регионе активно развивается. Причём развитие это комплексное: одновременно растут объёмы производства молока и молочной продукции, строятся новые фермы, внедряются инновационные технологии.

Важную роль в этом играют меры господдержки. Так, в 2021 году нижегородским животноводческим хозяйствам было предоставлено 1,8 млрд рублей федеральных и областных субсидий, которые были направлены в том числе на покупку кормов, приобретение молодняка, а также на строительство и реконструкцию ферм.

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов пояснил, что объёмы производства молока растут благодаря увеличению продуктивности молочного стада. Так, по итогам 2021 года средний надой от одной коровы составил 6885 кг, что почти на 250 кг превысило уровень 2020-го.

На сегодняшний день собственным молоком и молочной продукцией Нижегородская область обеспечена на 80%, а к 2025 году этот показатель планируется повысить до 90%.Такой объём будут готовы переработать местные молочные заводы, с учётом планируемого расширения их производственных мощностей.

"Для развития отрасли мы продолжим знакомить наши агропредприятия с лучшими практиками внедрения современных технологий в целях повышения эффективности производства. Кроме того, будем отслеживать качество молочных продуктов, оказывать содействие производителям в реализации. Особое внимание акцентируем на повышении уровня квалификации кадров", - добавил Николай Денисов.

Ранее генеральный директор объединения "Нижегородский молочный союз" Николай Трофимов предупредил, что в текущем году рост цен на молочную продукцию может составить 10-12%.