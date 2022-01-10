Билеты в кино стали доступны по "Пушкинской карте" в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
В Нижегородской области с 1 февраля можно купить билеты в кино по "Пушкинской карте". Об этом стало известно по итогам пресс-конференции, посвященной федеральному проекту
По словам заместителя министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, на сегодняшний день уже подключены к проекту 17 из 46 кинотеатров в Нижегородской области. Оставшиеся кинозалы присоединятся до конца месяца.
Согласно информации, уже сегодня по "Пушкинской карте" были куплены билеты в кинотеатры Выксы и Городца.
Репертуар доступных фильмов включает в себя 23 картины, одобренных и спонсируемых Министерством культуры России и "Фондом кино".
Напомним, что в этом году номинал карты увеличился до 5 000 рублей, из которых 2 000 рублей можно будет потратить на посещение кинотеатров.
Ранее сообщалось, что более 75 тысяч нижегородцев уже стали
обладателями "Пушкинской карты"
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