Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 1 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2022 17:35  [92] Депутаты исполняют желания детей в рамках благотворительных акций
01 февраля 2022 17:20  [95] Новый корпус детского сада открылся в Арзамасе
01 февраля 2022 16:27  [117] Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров в рейтинге событийного потенциала
01 февраля 2022 16:18  [116] Два семейства летучих лисиц в зоопарке "Лимпопо" обзавелись потомством
01 февраля 2022 15:24  [234] Нижегородцы получат квитанции нового образца на оплату газа
01 февраля 2022 15:14  [141] Предприятия-лидеры по производству молока в 2021 году определены в Нижегородской области
01 февраля 2022 14:10  [233] Движение транспорта на пл.Свободы во время строительства метро частично сохранят
01 февраля 2022 13:51  [444] Нижегородские вузы возвращаются к дистанционному формату обучения
01 февраля 2022 13:38  [1006] Число закрытых на карантин в Нижегородской области школ увеличилось до 164
01 февраля 2022 13:28  [225] Парковку транспорта запретят на улицах Героя Попова и Баумана в Нижнем Новгороде
Общество

Новый корпус детского сада открылся в Арзамасе

01 февраля 2022 17:20  [95] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Арзамасе 1 февраля состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада №34, сообщили в региональном правительстве

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, строительство велось с 2020 года в рамках нацпроекта "Демография".

"Благодаря национальному проекту в Арзамасе создано еще одно образовательное пространство, рассчитанное на 100 дошкольников. Многие жители города ждали этого события. Важно, что здесь прекрасные возможности для обучения и развития детей и для работы коллектива. Дошкольное учреждение получило современное оборудование, позволяющее выстраивать воспитательный процесс по лучшим федеральным стандартам", - сказал Глеб Никитин.

В здании оборудовано шесть групп со спальными комнатами, мебелью, игрушками, интерактивным оборудованием. Предусмотрены и группы для детей с нарушением речи, задержкой психического развития. Также в детском саду организовали комнату психологической разгрузки, музыкальный и спортивный залы. А на территории созданы благоустроенные прогулочные площадки с теневыми навесами.

"Стоимость строительства превысила 170 миллионов рублей, объект создан на средства местного, областного и федерального бюджетов", - добавил Глеб Никитин.

В целом из 100 мест в новом корпусе 40 предназначено для детей до 3 лет и 60 – для ребят от трех до семи лет.

В торжественном открытии корпуса принял участие мэр Арзамаса Александр Щелоков. Глава города поздравил детей, родителей и персонал детского сада с новосельем и вручил заведующей подарочный сертификат на 100 тыс. рублей.

"Старое здание детсада занимает 1000 квадратных метров, а новое – почти 3300. Это даже не корпус, не пристрой, а полноценный новый детсад. Рад, что при поддержке губернатора в Арзамасе удается фактически каждый год вводить по новому социальному объекту в сфере школьного и дошкольного образования, в сфере культуры и спорта. Очевидно поступательное движение вперед, которое не замыкается на одном направлении", - отметил Александр Щелоков.

Заведующая детским садом №34 Ольга Горячкина отметила, что в новом корпусе также появился большой пищеблок, оборудованный новыми электрическими плитами, тестомесильными машинами и хлеборезками. В прачечной установлены современные стиральные и сушильные машины, гладильные катки.

В рамках адресной инвестиционной программы в прошлом году в старом здании детсада №34 были отремонтированы системы водоснабжения, водоотведения и канализации на сумму около 4 млн рублей. Сейчас ведется капитальный ремонт помещений. Планируется, что в этом году отремонтированное здание примет еще 120 воспитанников и суммарная наполняемость детсада увеличится до 220 мест.

Ранее сообщалось, что более 2 млрд рублей федеральных средств будет выделено Арзамасу на новые школы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Детсады Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph