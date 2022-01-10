Новый корпус детского сада открылся в Арзамасе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Арзамасе 1 февраля состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада №34, сообщили в региональном правительстве

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, строительство велось с 2020 года в рамках нацпроекта "Демография".

"Благодаря национальному проекту в Арзамасе создано еще одно образовательное пространство, рассчитанное на 100 дошкольников. Многие жители города ждали этого события. Важно, что здесь прекрасные возможности для обучения и развития детей и для работы коллектива. Дошкольное учреждение получило современное оборудование, позволяющее выстраивать воспитательный процесс по лучшим федеральным стандартам", - сказал Глеб Никитин.

В здании оборудовано шесть групп со спальными комнатами, мебелью, игрушками, интерактивным оборудованием. Предусмотрены и группы для детей с нарушением речи, задержкой психического развития. Также в детском саду организовали комнату психологической разгрузки, музыкальный и спортивный залы. А на территории созданы благоустроенные прогулочные площадки с теневыми навесами.

"Стоимость строительства превысила 170 миллионов рублей, объект создан на средства местного, областного и федерального бюджетов", - добавил Глеб Никитин.

В целом из 100 мест в новом корпусе 40 предназначено для детей до 3 лет и 60 – для ребят от трех до семи лет.

В торжественном открытии корпуса принял участие мэр Арзамаса Александр Щелоков. Глава города поздравил детей, родителей и персонал детского сада с новосельем и вручил заведующей подарочный сертификат на 100 тыс. рублей.

"Старое здание детсада занимает 1000 квадратных метров, а новое – почти 3300. Это даже не корпус, не пристрой, а полноценный новый детсад. Рад, что при поддержке губернатора в Арзамасе удается фактически каждый год вводить по новому социальному объекту в сфере школьного и дошкольного образования, в сфере культуры и спорта. Очевидно поступательное движение вперед, которое не замыкается на одном направлении", - отметил Александр Щелоков.

Заведующая детским садом №34 Ольга Горячкина отметила, что в новом корпусе также появился большой пищеблок, оборудованный новыми электрическими плитами, тестомесильными машинами и хлеборезками. В прачечной установлены современные стиральные и сушильные машины, гладильные катки.

В рамках адресной инвестиционной программы в прошлом году в старом здании детсада №34 были отремонтированы системы водоснабжения, водоотведения и канализации на сумму около 4 млн рублей. Сейчас ведется капитальный ремонт помещений. Планируется, что в этом году отремонтированное здание примет еще 120 воспитанников и суммарная наполняемость детсада увеличится до 220 мест.

Ранее сообщалось, что более 2 млрд рублей федеральных средств будет выделено Арзамасу на новые школы.