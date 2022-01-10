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Общество

Новый видеоэндоскопический комплекс экспертного класса запущен в работу в больнице №38 Нижнего Новгорода

01 февраля 2022 18:41  [1] Общество

Новый видеоэндоскопический комплекс экспертного класса производства Японии запущен в работу в больнице №38 Нижнего Новгорода.

Как сообщает минздрав региона, больнице современное оборудование было безвозмездно передано ГП "Нижегородская областная фармация" (НОФ).

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что за последние месяцы коллеги из НОФ помогли решить проблемы сразу нескольких медицинских организаций региона. Детская городская больница №1 от НОФ получила такую же эндоскопическую стойку для отделения педиатрии. Клиническая больница №5 благодаря помощи НОФ починила компьютерный томограф, второй же аналогичный у них работе в "красной зоне".

"Такое эффективное взаимодействие системы здравоохранения региона и "Нижегородской областной фармации" позволяет не только быстро и по оптимальным ценам обеспечивать медорганизации необходимыми лекарственными препаратами, но и решать проблемы, связанные с работой медтехники в наших больницах, а также решать другие очень сложные задачи. И мы очень благодарны за такое партнерство", - добавил глава нижегородского минздрава, отметив при этом, что в планах министрества - создать центры амбулаторной эндоскопической диагностики в нескольких лечебных организациях Нижегородской области уже в текущем году.

"Мы также прорабатываем маршрутизацию пациентов в эти центры из других лечебных организаций", - уточнил Давид Мелик-Гусейнов.

Новый видеоэндоскопический комплекс включает в себя видеогастроскоп, видеоколоноскоп, медицинскую стойку с монитором для визуализации, шкаф для хранения стерильных эндоскопов, установку для промывки эндоскопов, рабочее место врача-эндоскописта.

"Оборудование позволяет в амбулаторном режиме качественно и быстро диагностировать злокачественные образования на ранних стадиях, что поможет многим пациентам избежать тяжелого лечения на госпитальном этапе", - отметил генеральный директор «НОФ» Павел Ястребов. Он также выразил надежду, что и в дальнейшем у госпредприятия будет возможность поставлять новейшее высокотехнологичное оборудование в медицинские организации региона.

По словам главного врача больницы Сергея Богданова, больница №38 – многопрофильный стационар, который на сегодняшний день обеспечен всем необходимым для проведения профилактической, диагностической и лечебной работы.

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Теги:
больницы Медицина и здоровье Технологии
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