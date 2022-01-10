Восемнадцать детей пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Восемнадцать детей пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, с начала текущего года в городе зарегистрирован рост количества дорожно-транспортных происшествиях с участием детей и подростков (с 13 до 18 случаев).

Известно, что среди пострадавших детей шестеро были пассажирами на момент аварии. Среди основных причин ДТП: выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости движения и нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Еще 12 детей получили телесные повреждения в тот момент, когда переходили дорогу или шли по краю проезжей части перед близко идущим транспортом.

Самый аварийный район по количеству ДТП с детьми – Советский, там с начала года зафиксировано пять ДТП. При этом в Сормовском районе с начала текущего года аварий с участием несовершеннолетних не зарегистрировано.

Ранее ГИБДД озвучила статистику нарушений ПДД с начала 2022 года. Основное количество материалов об административных правонарушениях составлено в отношении водителей и пассажиров за неиспользования ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ).