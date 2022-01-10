ГИБДД Нижнего Новгорода озвучила статистику нарушений ПДД с начала 2022 года Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За два месяца 2022 года сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД на дорогах Нижнего Новгорода выявлено более 6 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду.

Согласно данным, основное количество материалов об административных правонарушениях составлено в отношении водителей и пассажиров за неиспользования ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ).

За тонировку передних стёкол автомобиля - по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ - составлено более 500 материалов, за нарушение правил проезда пешеходных переходов (ст. 12.18 КоАП РФ) в отношении водителей составлено 283 материала.

Ещё 146 материалов касались перевозки детей без детского удерживающего устройства (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ). За выезд на "встречку" с нарушениями ПДД привлечён 51 водитель.

Кроме того, с начала года 174 водителя привлечены к административной ответственности за управления транспортом в состоянии опьянения (ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ). 31 нижегородцу грозит уголовная ответственность за повторную "пьяную" езду (ст. 264.1 УК РФ).

Помимо автомобилистов, за нарушение ПДД составлено 157 административных материалов на пешеходов.

Также, по данным ГИБДД, с начала года на территории Нижнего Новгорода зарегистрирован рост ДТП. Всего зафиксировано 157 автоаварий, в которых получили ранения 172 человека, 18 из них дети.

Погиб один пешеход, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в тёмное время суток.

Напомним, самыми аварийными участками в областном центре по итогам 2021 года названы перекрёсток проспекта Ильича и улицы Ватутина, пешеходный переход на улице Чкалова около Центрального рынка, а также перекрёсток Ванеева-Республиканская.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с начала января задержано более 600 пьяных водителей.