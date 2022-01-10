Один человек погиб в ДТП с автобусом в Автозаводском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Один человек погиб в ДТП в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. Согласно информации, на проспекте Ленина у дома №88 произошло столкновение автобуса, предположительно маршрута №40, и легкового автомобиля. В результате происшествия пострадали два человека. 57-летний водитель легкового автомобиля погиб. Медработники "скорой" на месте оказали помощь пострадавшей женщине, от госпитализации она отказалась. Ранее сообщалось, что два человека Один человек погиб в ДТП в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. Согласно информации, на проспекте Ленина у дома №88 произошло столкновение автобуса, предположительно маршрута №40, и легкового автомобиля. В результате происшествия пострадали два человека. 57-летний водитель легкового автомобиля погиб. Медработники "скорой" на месте оказали помощь пострадавшей женщине, от госпитализации она отказалась. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 1 февраля.

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