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Общество

Пьяного мужчину задержали за нанесение надписи на стену дома в Нижегородском районе

02 февраля 2022 17:38  [116] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сотрудники полиции 1 февраля 2022 года задержали мужчину, нанесшего на стену здания на улице Ульянова надпись чёрной аэрозольной краской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МД России по Нижегородской области.

Согласно информации, задержанным оказался 43-летний мужчина без определённого места жительства. Он имел явные признаки опьянения, вёл себя агрессивно и отказался пройти медицинское освидетельствование. Сотрудниками полиции в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Мужчина задержан в административном порядке.

Материал проверки по факту нанесения граффити на стену дома был передан для принятия решения в уполномоченные органы.

Ранее сообщалось, что дизайнер был привлечен к ответственности за нанесение надписи на фасаде здания в Нижнем Новгороде.

ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает, что самовольное нанесение на стены домов различного рода надписей и рисунков содержит состав правонарушения и предусматривает штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Отдельные случаи могут быть квалифицированы по статье 214 УК РФ (вандализм), что карается штрафом или арестом, а также обязательными работами.

Если вандализм был совершён двумя и более гражданами, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то такие действия могут быть наказаны ограничением свободы на срок до трех лет, принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

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Теги:
Городское хозяйство
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