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Общество

Влюблённые смогут пройти по одному билету в нижегородский зоопарк "Лимпопо" 14 февраля

02 февраля 2022 18:10  [70] Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Влюблённые нижегородцы смогут купить для посещения зоопарка "Лимпопо" один билет на двоих в День Святого Валентина, 14 февраля. Об этом рассказали в администрации зоопарка.

Отмечается, что акция "Счастливый билет для двоих" будет действовать на протяжении всего дня для посетителей всех возрастов. Для того чтобы приобрести билет, парам будет достаточно на кассе признаться в любви своей второй половинке.

"Не секрет, что все хорошее в мире происходит благодаря этому прекрасному чувству. Любовь окрыляет, дарит надежду, наполняет жизнь смыслом. Поэтому любите друг друга, а мы надеемся, что наша акция станет прекрасным поводом устроить небольшой праздник любви для своей второй половинки", - сказал руководитель зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин

В зоопарке также добавили, что среди обитателей "Лимпопо" очень много крепких пар, а их нечеловеческую верность и преданность друг другу можно брать в пример.

Напомним, что нижегородский зоопарк "Лимпопо" также возобновил именные акции для своих посетителей. Так, в разные дни обладатели определённых имен смогут посещать зоопарк всего за полцены.

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Теги:
Акции Зоопарк Праздники
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